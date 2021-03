Sabato sera Vicenza Volley in trasferta a San Donà contro l’Imoco

Seconda trasferta consecutiva per Vicenza Volley che sabato sera alle 20,30 giocheranno a San Donà di Piave.

Le dichiarazioni di Luca Chiappini coach della squadra, al momento capolista in Serie B1, prima della trasferta in casa di Imoco:

” Veniamo da una partita combattuta Sabato scorso a Verona. Ci siamo ormai abituati, sappiamo che contro di noi giocano tutti senza pressione perche’ non hanno nulla da perdere, quindi anche Sabato sara’ battaglia e niente risulta gia’ scontato. Stiamo vivendo un bel momento, viaggiamo spediti secondo i nostri programmi e il fatto che tutti cerchino la partita della vita contro di noi ci aiuta comunque a stimolare la nostra carica agonistica. La squadra e’ in buon momento, le ragazze in settimana hanno recuperato energie fisiche e mentali e hanno lavorato molto bene.

Con Imoco ci vorra’ molta attenzione, dovremo usare tutte le armi a disposizione in primis la qualita’ del nostro roster che Sabato si arricchira’ con il rientro di Milocco, e di questo sono contento perche’ Isabella mi dara’ maggiori opzioni durante la gara.”

A questo link la video intervista con il coach: https://we.tl/t-g5DIjQoMwK