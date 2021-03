Salita del Costo 2021: confermato il programma di gara 19-20 marzo 2021

MOTORI – Collaudo del percorso effettuato e benestare da parte delle autorità, sono i recenti passi compiuti dalla 29^ edizione della Salita del Costo che si svolgerà regolarmente nel prossimo fine settimana, secondo quanto previsto dal programma ufficiale e come consentito dal protocollo emanato da ACI Sport oltre a quanto dettato dalle normative vigenti in tema di emergenza dovuta alla pandemia in corso.

L’appuntamento è quindi fissato per la prima mattinata di venerdì 19 a Caltrano (VI) dove sarà operativo dalle ore 8 il motorhome ubicato in Via Leonardo da Vinci, raggiungibile seguendo le indicazioni dalla mappa della consultabile dal sito della manifestazione.

Si ricorda agli interessati di scaricare l’apposita autocertificazione che consentirà lo spostamento tra comuni e regioni in occasione di manifestazione sportive, stante la recente conferma dello stato di zona rossa del Veneto.

Si evidenzia, inoltre, che la prove e gara saranno interdette al pubblico e sarà possibile seguirne le fasi salienti attraverso la diretta streaming, le coordinate della quale saranno indicate, oltre che nel sito, ai social network.

Rammentando che le iscrizioni chiuderanno lunedì 15 prossimo, si riepiloga il programma dei tre giorni di gara:

venerdì 19 marzo: operazioni di accreditamento e verifica tecnica dalle 8 alle 16.30 presso il Motohome accrediti a Caltrano;

sabato 20 marzo: ore 9.30 la prima sessione di prove ufficiali e alle 14.30 la seconda;

domenica 20 marzo: ore 10, inizio gara e al termine le premiazioni presso il Pala Ciclamino nel Piazzale Vecchia stazione di Cesuna di Roana, una volta decorsi i termini di parco chiuso come da regolamento.

QUI ALTRE INFORMAZIONI