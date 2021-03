Migross supermercati Asiago batte Klagenfurt: il quarto posto in AHL è blindato!

HOCKEY GHIACCIO – ALPS H. L. – La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dalla trasferta di Klagenfurt con tre punti, grazie al risultato di 2 a 5, e blinda il quarto posto che consente l’accesso diretto ai quarti di finale della Alps Hockey League.

Tornano a disposizione Stevan M., Frei, Marchetti M. e Zampieri, mentre rimangono ancora fuori dai giochi Tessari A. ed Olivero.

PRIMO TEMPO

Primo tempo che viene chiaramente dominato dai Giallorossi, che però al 7’ si ritrovano a dover inseguire: il Klagenfurt in powerplay trova il goal alla prima occasione con Van Ee che dallo slot fulmina Vallini. Il vantaggio carinziano dura solamente un minuto e mezzo perché Dal Sasso se ne va sulla sinistra e serve al centro Matteo Tessari che riceve e batte Holzer. I Leoni hanno poi un paio di occasioni anche nella seconda metà di tempo con un bel inserimento sotto porta di Vankus e uno spin-o-rama di Mantenuto, entrambi fermati dal portiere austriaco. Il Klagenfurt può giocare con l’uomo in più gli ultimi minuti della prima frazione ma trova davanti a sé un penalty killing ben organizzato che riesce sempre ad allontanare gli attacchi.

SECONDO TEMPO

Anche nella seconda frazione prosegue la supremazia degli Stellati, che stranamente faticano a trovare il goal. I Leoni sono quasi sempre in possesso del puck ma faticano a trovare le giuste geometrie nel terzo d’attacco per pervenire al vantaggio. Si deve così attendere il 15’, quando Magnabosco sblocca il risultato sfruttando un rebound dopo una parata di Holzer su una conclusione di Rosa dalla destra. A un minuto dal termine l’unica occasione per i padroni di casa nel corso del periodo con una mischia sotto porta risolta però da Vallini.

TERZO TEMPO

Il terzo tempo si apre con quella che sembra essere una carica alla testa ai danni di Mantenuto che esce dal ghiaccio dolorante e chiude così la sua partita. Sugli sviluppi dell’azione Casetti commette fallo in cerca di giustizia e così i padroni di casa in superiorità numerica trovano il pareggio con un tiro sotto porta di Witting. I Leoni non ci stanno e al 9’ tornano avanti con Magnabosco che appoggia in porta un disco non trattenuto da Holzer. Al 15’ Rosa porta i suoi sul 2-4 dopo una bella azione corale della prima linea, conclusa con un tiro a due passi dal goalie di casa. Il coach dei carinziani, Kirk Furey, decide di togliere il portiere a due minuti e mezzo dal termine del match ma la scelta non paga: disco recuperato nel terzo d’attacco da parte della Migross che chiude l’incontro con il goal di Casetti.

La Migross Supermercati Asiago Hockey chiude così la pratica “quarto posto” e può ancora sperare in un terzo posto, nonostante le possibilità siano veramente esigue.

FORMAZIONI

Formazione Klagenfurt II: Holzer (Voraure), Ofner, Sablattnig, Witting, Maier, Ploner, Theirich, Hammerle, Preiml, Brodnik, Unterluggauer, Kompain, Klassek, Van Ee, Linder, Sunitsch, Schonett.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte F., Mantenuto, McParland, Dal Sasso, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Frei, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Forte M., Parini, Lievore, Gellert, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.