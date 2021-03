Mc Control Diavoli Vicenza domani 13/3 a Padova nella seconda del Master Round

Il cammino dei Diavoli nel Master Round passa per Padova dove i vicentini andranno a giocare sabato 13 marzo (inizio gara ore 18.30), contro una formazione da sempre ostica per la velocità dei suoi giocatori, giovani, ma di talento.

I biancorossi all’esordio la scorsa settimana a Verona hanno portato a casa una bella vittoria e hanno disputato una prova convincente, con la serie positiva che prosegue da 19 gare.

Per i Ghosts, invece, sconfitta a Ferrara dove, dopo essere andati in doppio vantaggio, hanno subito la reazione dei padroni di casa e hanno perso per 9-4. Sul loro campo i padovani, sconfitti nel primo turno fra le mura amiche da Verona, vorranno riscattarsi e daranno del filo da torcere per conquistare punti.

“Per sabato mi aspetto una partita molto dura, perché Padova arriva da una brutta sconfitta in casa contro il Verona, e da una sconfitta a Ferrara, dunque è inevitabile pensare che vorranno rifarsi e che entreranno in campo per provare a vincerla in tutti i modi – dichiara Michele Frigo, golie dei biancorossi. – Noi sappiamo che i Ghosts sono una buona squadra hanno dei giovani di talento e pattinano molto. Noi conosciamo il nostro potenziale, in generale la squadra sta girando bene, c’è un bel gruppo e penso che questo si veda quando giochiamo. Sabato dovremo entrare in campo determinati e decisi fin da subito”.