Fidal Veneto – Il 13 e 14 febbraio la campestre regionale a Grumolo delle Abbadesse

Sabato 13 e domenica 14 febbraio, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), organizzato dall’Asd Grumolo Atletica, 1° Trofeo di Cross Grumolove. Tre settimane dopo il Cross Città della Vittoria, i prati del Centro Sportivo Palù ospitano la seconda campestre della stagione veneta.

Oltre 700 complessivamente gli iscritti: nel rispetto del protocollo anti-Covid, gli atleti dovranno indossare la mascherina per i primi 500 metri di gara, oltre che prima e dopo l’impegno agonistico.

La manifestazione, valida come campionato regionale individuale, si svilupperà nell’arco di due giornate: sabato correranno i master e i cadetti; domenica toccherà agli atleti del settore assoluto, per i quali le gare di Grumolo delle Abbadesse costituiranno anche la seconda e decisiva prova di qualificazione per i campionati italiani di società, in programma il 13 e 14 marzo a Campi Bisenzio (Firenze). Nella gara assoluta maschile (10 km) da seguire Paolo Zanatta (Trevisatletica), Massimo Guerra (Tornado) e Simone Gobbo (Trevisatletica), i primi tre classificati del cross di Vittorio Veneto. Annunciati anche l’algerino Okba Seddik e l’etiope Damte Kuashu Taye, entrambi in forza all’Atletica San Biagio, e il triatleta azzurro Alessandro Fabian (Vis Abano).

Al femminile (7 km) pronostico per l’azzurra Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), già dominatrice della gara di Vittorio Veneto. Tra le più accreditate anche la siepista Laura Dalla Montà (Assindustria Sport), Sharon Giammetta (Atl. Biotekna) e Manuela Bulf (Atl. Agordina).

Le gare cadetti saranno determinanti per la composizione della rappresentativa veneta per la rassegna nazionale individuale e per regioni che si terrà sempre a Campi Bisenzio a metà marzo. Vi faranno parte i primi cinque atleti e le prime cinque atlete classificate nella gara regionale. Sabato inizio gare alle 12.15, domenica alle 10. Alle 14.45 di sabato, concluse le gare “over 35”, saranno distribuiti i premi della Festa regionale master, in programma l’8 marzo 2020 e poi annullata a causa della pandemia. Premiati anche i medagliati veneti dei Campionati Europei master di Jesolo, Caorle ed Eraclea del 2019.

ISCRITTI