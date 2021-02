Sabato si vota il rinnovo delle cariche per il tennis veneto: Mariano Scotton ha il suo sfidante in Tiziano Nocentini

TENNIS – Tempo di elezioni anche per il tennis veneto. E’ indetta per sabato 13 febbraio l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio regionale del Veneto per il quadriennio 2021 – 2024.

Ricandidatura, con i favori del pronostico in termini di voti, per il presidente uscente e in carica dal 2002, il bassanese Mariano Scotton, che avrà il suo sfidante in Tiziano Nocentini.

Lista unica invece per i consiglieri, tra cui i vicentini Enrico Zen e Alessandro Zambon. Gli altri nomi sono quelli di Edoardo Rossi, Nicola Martinolli, Fabrizio Montenero, Susanna Piccolo, Gianfranco Piombo, con la novità rappresentata da Marta Gardin.

L’assemblea si terrà a Vicenza ospiti di Tennis Comunali Vicenza, in via Monte Zebio 42, alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione.