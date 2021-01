Ivano Meneguzzo è il nuovo presidente degli arbitri di Vicenza

E’ Ivano Meneguzzo il nuovo presidente della sezione Bertoli di Vicenza, che raccoglie il testimone da Antonio Barbiero che ha guidato i fischietti vicentini per due mandati.

L’elezione si è svolta ieri sera via zoom e Meneguzzo, essendo stato il vicepresidente vicario, ha raccolto il testimone di Barbiero e punta nella continuità per la gestione della sezione.

“Per il momento – esordisce Meneguzzo – vogliamo finire l’annata iniziata che a causa del Covid è difficile… Noi speriamo si riaprano i campionati e siamo pronti per tornare in campo. Il mio programma punta alla continuità portando avanti le ottime cose fatte nel passato. A dimostrazione di ciò tutto il consiglio è stato confermato. Come vicepresidenti spero di avere al mio fianco Andrea Scalcon (già vicepresidente) e Enrico Fuin”.

Intanto in attesa della ripresa dei campionati, la sezione sta svolgendo regolarmente il corso arbitri (via meet) con ben 10 aspiranti che potrebbero aggiungersi agli attuali 181 tesserati.