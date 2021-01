L’Hockey Trissino in pista contro il Monza con tanta voglia di riscatto: domani sera (sabato) ore 20,45 a Biassono

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Si torna in campo, a quattro giorni di distanza dal ko rimediato al Capannino di Follonica che ha interrotto la serie di cinque vittorie di fila. Il GS Hockey Trissino ha voglia di lasciarsi alle spalle il prima possibile il pensiero per la sconfitta in terra toscana, e per farlo dovrà tornare a far punti già dalla seconda sfida della settimana, in programma sabato sera 9 gennaio alle 20.45 al Pala Rovagnati di Biassono, tana del TeamServiceCar Monza nella prima partita del girone di ritorno.

Il GS Hockey Trissino attualmente è al quinto posto della classifica con 21 punti in 11 partite, frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte. Quarto attacco con 51 gol segnati, sesta difesa con 36 gol subiti. I blucelesti sono reduci da ko di Follonica nel match di martedì 05 gennaio, che ha interrotto la serie di cinque vittorie di fila (Valdagno, Grosseto e Bassano fuori casa, Montebello e Breganze al Pala Dante). Finora il bilancio delle partite in trasferta parla di 3 vittorie (Bassano, Valdagno, Grosseto) e di 3 ko (Forte dei Marmi, Lodi, Follonica). In questo momento è Garcia il capocannoniere bluceleste, con 11 reti, seguito da Malagoli con 10, Scuccato a 7, Caio, Joao Pinto e Faccin con 6, chiude Davide Gavioli con 5.

Il TeamServiceCar Monza, invece, occupa la dodicesima posizione con 6 punti in 11 partite, frutto di 2 vittorie e 9 sconfitte. Dodicesimo attacco con 30 gol segnati, undicesima difesa con 48 gol al passivo. Nell’ultimo turno, il primo del 2021, i brianzoli hanno messo in seria difficoltà la capolista Sarzana, venendo sconfitti di misura per 4-3 tra le mura amiche. Il bilancio delle partite casalinghe della squadra di Colamaria parla di 1 vittoria (Breganze) e 5 ko (Grosseto, Follonica, Valdagno, Sandrigo e Sarzana). Il marcatore principe è Nadini con 15 gol, seguito da Zucchetti con 7, Ardit con 4, Galimberti e Borgo con 2. La gara di andata, che coincise con l’esordio stagionale dei blucelesti, finì 9-3 per il Trissino al Pala Dante: tripletta di Caio, doppietta di Faccin e reti di D. Gavioli, Pinto, Scuccato e Malagoli da una parte, doppietta di Nadini e rete di Ardit dall’altra.

La partita sarà come sempre a porte chiuse, con la Diretta Streaming su Fisrtv.it.

