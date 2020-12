Lutto nel ciclismo: è morto Renato Finetti già presidente dell’UC Sovizzo

CICLISMO –, storico presidente dell’Unione Ciclistica Sovizzo si è spento nella notte a causa di una lunga malattia: una notizia che ha lasciato affranti dirigenti, atleti e amici della società sportiva vicentina. Renato Finetti,, da sempre grande appassionato di ciclismo era stato prima vice-presidente dell’Uc Sovizzo e poi, dal 2005 al 2016 aveva guidato con entusiasmo e lungimiranza il sodalizio sovizzese; aveva concluso la sua esperienza da presidente consegnando il testimone al suo giovane collaboratoree rimanendo nei quadri societari spendendosi fino all’ultimo per il bene del ciclismo e dell’Uc Sovizzo. Renato Finetti lascia dietro di sè un importante esempio di come passione per lo sport e volontariato possano giovare ad un intero territorio: fare rete tra le aziende e con le istituzioni, allestire eventi di assoluto primo piano per dare visibilità a Sovizzo e a tutta la provincia berica, fare si che lo sport coinvolga le giovani generazioni sono alcuni tra gli insegnamenti più preziosi che fanno parte del testamento sportivo che Finetti ha consegnato al mondo delle due ruote. A piangere la sua prematura dipartita, insieme alla moglie Clara, ai figli Antonio e Luisa e ai nipoti, oggi ci sono anche tutti i componenti dell’Uc Sovizzo nonchè il mondo delle istituzioni e degli sportivi del ciclismo italiano. “Renato ha saputo trasmettere la sua passione per il ciclismo a tantissime persone: con la sua semplicità e lungimiranza è sempre stato un pilastro fondamentale per la nostra società e per l’intero movimento dilettantistico”, ha sottolineato il presidente dell’Uc Sovizzo,. “E’ stato il mio mentore e anche in questo difficile 2020, fino all’ultimo, ha spronato tutti noi a fare del nostro meglio e a non gettare la spugna”. Ed ha concluso Cozza: “Lo ricorderò sempre con grande emozione e so che mancherà tantissimo a tutti noi”.