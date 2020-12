AS Vicenza vince ai supplementari con Autosped Castelnuovo Scrivia 70-64 [VIDEOCRONACA]

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – As Vicenza al palasport “Antonio Concato” di Vicenza batte 70-64 Autosped Castelnuovo Scrivia dopo un primo tempo supplementare. Non sono bastate infatti le 4 frazioni di gioco regolamentari perché le atlete di coach Claudio Rebellato potessero avere ragione della squadra allenata dalla ex Francesca Zara, bassanese che ha iniziato la sua carriera proprio al palasport di Vicenza.

AS VICENZA-AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA, 70-64 (17-18; 32-20; 46-40; 58-58; 70-64)

