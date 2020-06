Il tennis ritrova i tornei e Roma gli Internazionali in programma a settembre

Adesso é ufficiale! Gli Internazionali BNL d’Italia si giocheranno

La notizia arriva direttamente dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi che lo ha annunciato in un’intervista rilasciata all’Ansa.

Si conosce anche la data, con inizio il 20 settembre, vale a dire dopo lo slam americano di New York e il torneo di Madrid.

E Binaghi è fiducioso di poter contare anche sulla presenza del pubblico sugli spalti anche se al momento attuale è difficile ipotizzare quale potrà essere la capienza all’interno del Foro Italico per quella che é ormai da anni una manifestazione entrata nelle… corde degli appassionati della racchetta e che ha fatto, edizione dopo edizione, registrare numeri sempre più da record.

Adesso, però, bisognerà concentrarsi sulle misure di sicurezza e distanziamento in modo da evitare assembramenti all’interno dell’impianto capitolino.

“La manifestazione viene trasmessa in oltre 200 paesi – ha sottolineato ancora il presidente della Fit – quindi può essere una vetrina per mostrare al mondo che il Paese si è risollevato dalla tragedia del Coronavirus e vuole ripartire più forte di prima. Noi siamo considerati tra gli sport più sicuri, dobbiamo fare un piano intelligente e innovativo in modo che questa sicurezza valga anche per il pubblico”.

In attesa dunque degli Internazionali di Roma l’attenzione si sposta su Todi dove da sabato 20 giugno prenderanno il via i Campionati italiani assoluti, il primo vero torneo dopo il lockdown.

Anche senza i due migliori giocatori del tennis azzurro, vale a dire Matteo Berrettini e Fabio Fognini, la manifestazione si annuncia come interessante e fa registrare un gradito ritorno dopo oltre sedici anni di assenza.

Da segnalare la presenza in tabellone, anche se nelle qualificazioni, di un vicentino, il promettente Alberto Orso.

Qualificazioni anche per il neo-acquisto di Tennis Comunali Vicenza Pietro Rondoni mentre Thomas Fabbiano sarà accreditato della testa di serie n. 3.