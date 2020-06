CALCIO – Il nostro Orsato subito in campo per la Coppa Italia

ORSATO, con gli assistenti MONDIN E GALETTO per la ripresa del calcio italiano!!!

Trittico veneto per Juventus-Milan, semifinale ritorno di Coppa Italia di domani sera a Torino.

Dopo oltre tre mesi di stop forzato dal coronavirus il calcio riparte da Torino e la gara della ripresa sportiva vede i tre ragazzi veneti presenti come giudici di gara, insieme ai colleghi VAR Aureliano – Vivenzi e al IV Ufficiale Massa.