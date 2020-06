CALCIO – La R, simbolo del Cotorossi, torna a casa per poi andare al Menti

Rucco “Proporrò alla società L.R. Vicenza Virtus di portarla al Menti”

“La R bianca su sfondo rosso che svettava all’ex Cotorossi, simbolo della città, è ora tornata in Comune – è quanto ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco con riferimento all’insegna, di proprietà del Comune, posta sulla storica ciminiera del cotonificio Rossi –. D’accordo con la Soprintendenza, nei prossimi mesi daremo il via al suo restauro e poi valuteremo con la società L.R. Vicenza Virtus di portarla allo stadio Menti”.

La R, un pezzo di storia ultracentenaria del Vicenza, era stata collocata come insegna (a forma di triangolo, in cemento grigio, dell’altezza di due metri) su un impianto industriale storico e patrimonio della nostra città, l’ex Cotonificio Rossi, resistendo alla demolizione dell’edificio iniziata nel 2005.

Da qualche giorno è nei magazzini comunali in attesa del via all’intervento di restauro in accordo con la Soprintendenza.