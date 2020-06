PROMOZIONE LR VICENZA – Il sindaco Rucco festeggia e annuncia lavori al Menti

Il Consiglio Federale della Figc riunitosi oggi a Roma ha votato per la promozione automatica in serie B delle tre squadre che erano in testa alla classifica nei tre gironi del campionato di serie C, tre cui il LR Vicenza Virtus.

Una notizia che ha reso felici tutti i tifosi biancorossi, compreso il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco.

“È una bella notizia – commenta Rucco – che va nella direzione che ci aspettavamo anche se tutti avremmo preferito conquistare la promozione sul campo, visto che la squadra aveva ampiamente dimostrato di avere i requisiti per farlo. La piazza biancorossa merita il prestigioso palcoscenico della serie B dando sempre, e incondizionatamente, un importante sostegno alla squadra come vuole la nostra tradizione.

Come amministrazione continueremo ad affiancare la società per quanto riguarda le migliorie allo stadio Menti; dopo la realizzazione della nuova area per persone con disabilità, il rifacimento dei bagni e del piazzale della curva sud, a breve partiranno anche i lavori di riqualificazione della curva nord”.