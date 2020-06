Il LR Vicenza Virtus in serie B

Adesso é ufficiale! Il LR Vicenza Virtus é in serie B.

L’ultima parola, con decisione finale, é arrivata dal Consiglio federale riunitosi oggi.

E, come annunciato, per le prime dei tre gironi di Lega Pro sarà promozione diretta.

Retrocessione per le ultime (Gozzano, Rimini e Rieti) e playout per assegnare i verdetti salvezza. L’Arzignano Valchiampo sarà dunque costretto a scendere in campo per conquistarsi la salvezza.

Queste le altre decisioni prese oggi dal Consiglio Federale

Serie A in caso di stop

Piano A- playoff e playout

Piano B: algoritmo per stilare la classifica

Promosse in Serie B

Monza, LR Vicenza Virtus e Reggina

Lega Pro

Riparte con playoff e playout

Gozzano, Rimini e Rieti retrocesse in D

Calcio Femminile