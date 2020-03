In questo periodo, in cui la comunità accademica è chiamata, come lo sono tutti i cittadini e le cittadine, a lavorare e studiare da casa, l’Università di Padova vuole dare un supporto per far sì che le giornate siano meno sedentarie e si abbia la possibilità di tenersi in forma pur non uscendo.

“Abbiamo pensato – commenta Antonio Paoli, delegato Unipd per il progetto sport e benessere -, con il corso in Scienze motorie e il servizio di corporate wellness universitario, di consigliare una sequenza di esercizi da fare in casa, che può aiutare a mantenersi attivi. Gli esercizi sono da fare di seguito: è un circuito che può essere ripetuto 1, 2, 3 volte, con pause di 30 secondi fra un esercizio e l’altro”.

Ecco dunque che il prof. Paoli, in questo breve video, guida alla corretta esecuzione di un riscaldamento, seguito da squat, piegamenti, esercizi, per braccia e addominali, per finire con una breve sessione di stretching.

Ogni movimento deve essere esguito facendo attenzione alla postura da mantenere e alla respirazione.

#unipdsport #iorestoacasa