HOCKEY – Mondiali top division: dall’IIHF ancora nessuna decisione ufficiale

Si è tenuta oggi una conference call tra il board della federazione internazionale, le nazioni partecipanti e gli altri attori coinvolti nella manifestazione per valutare le ripercussioni della pandemia del virus Covid 19 sulla rassegna iridata in programma in Svizzera. Il presidente IIHF Fasel: “Abbiamo apertamente discusso ma non è ancora stato possibile prendere una decisione definitiva”

Il Consiglio dell’IIHF, la federazione internazionale dell’hockey su ghiaccio, ha tenuto oggi una conference call per discutere sugli ultimi sviluppi della pandemia di Coronavirus in relazione ai Mondiali IIHF Top Division 2020 in programma a Zurigo e Losanna, in Svizzera, dall’8 al 24 maggio. Un dibattito che interessa da vicino anche l’Italia, con la nazionale azzurra nel novero delle partecipanti alla manifestazione. Hanno partecipato al board odierno anche i rappresentanti del comitato organizzatore e delle squadre partecipanti ai Mondiali – tra cui dunque anche il presidente della FISG Andrea Gios – oltre a Infront Sports & Media, partner di marketing dell’evento, e al principale broker assicurativo della IIHF per la rassegna iridata.

“Purtroppo ad oggi non è stato ancora possibile prendere decisioni definitive sui Mondiali IIHF Top Division 2020 – ha dichiarato il presidente della IIHF Renè Fasel -. Le parti interessate hanno apertamente discusso di quella che è diventata una situazione molto complessa a causa del coronavirus, che sta colpendo molte nazioni nonché i team partecipanti e i vari altri stakeholder dei Mondiali”.

L’IIHF ha poi informato tutte le parti interessate che resterà in stretto contatto con le autorità svizzere e la compagnia di assicurazione per monitorare la situazione del coronavirus e il suo impatto sui Mondiali. Sarà la stessa federazione internazionale ad aggiornare tutte le parti interessate sulla vicenda non appena ci saranno ulteriori sviluppo.

Intanto l’IIHF ha deciso la cancellazione del Mondiali IIHF Gruppo A, previsti a Lubiana, in Slovenia, dal 27 aprile al 3 maggio, e i Mondiali IIHF Gruppo B, in programma dal 27 aprile al 3 maggio a Katowice, in Polonia. Tutti gli altri incontri, camp, riunioni e seminari del comitato IIHF sono stati annullati fino al 30 giugno.