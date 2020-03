HOCKEY GHIACCIO – Finisce anzi tempo la stagione della Migross Asiago

Finisce anzi tempo la stagione della Migross Asiago Hockey. Di oggi, infatti, la decisione di sospendere la Alps Hockey League senza assegnarne il titolo. Queste le motivazioni.

“Dopo una consultazione dettagliata e osservando molto da vicino gli sviluppi nelle ultime due settimane, e infine dopo gli attuali decreti dei governi riguardanti il virus corona, il Consiglio dei governatori della Alps Hockey League ha deciso di annullare il campionato Alps Hockey League 2019/2020.

Con i decreti a livello nazionale, i requisiti e le raccomandazioni dei governi di Italia, Slovenia e Austria sembra impossibile continuare una seria operazione di Lega.

A causa della fine della stagione, non ci sarà nessun campione dell’Alps Hockey League 2020. Dichiarare un campione in queste circostanze non sarebbe conforme alla visione della nostra Lega.