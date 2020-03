Cari Lettori,

con queste poche righe entriamo nelle vostre famiglie che, a fronte dell’emergenza che stiamo vivendo, sono “rinchiuse” in casa.



Noi di SPORTvicentino da oltre trent’anni parliamo delle “buone notizie” dello sport dei nostri ragazzi ma ora, a causa del blocco forzato che

coinvolge tutte le discipline, sembra quasi impossibile trovarne.

Non è però del tutto vero perché esiste un altro modo per continuare a

parlare di sport, da quello che succederà a come si può praticare

rispettando le regole fino a pensare a come risollevare assieme l’intero

movimento dopo quella che si annuncia come un’autentica batosta non solo sportiva, bensì economica.

Ecco allora che in questa nuova visione noi di SPORTvicentino abbiamo pensato di cogliere l’invito #iorestoacasa trasformandolo in

#iorestoacasaconSPORT.

Infatti da questa settimana non vogliamo che nessuno esca di casa per andare in edicola ad acquistare SPORT, tuttavia in modo PROMOZIONALE

invieremo a tutti il PDF del nostro giornale per farvi leggere SPORT e tenervi compagnia in questo difficile momento storico. Abbiamo pensato a questa soluzione per non lasciarvi soli, rispettando nello stesso tempo gli obblighi che il Governo giustamente ci impone.

Da oggi SPORTvicentino uscirà in formato digitale, sempre il venerdì mattina, mentre attraverso i nostri social e il sito web cercheremo di

tenervi informati su tutto quello che succede nello SPORT a Vicenza e provincia.

Pertanto da oggi il nostro motto sarà: #iorestoacasaconSPORT

E buona lettura a tutti!