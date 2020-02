BASKET – SERIE B1 MASCHILE – Tramarossa quart’ultima in classifica affronta la capolista al palasport di Vicenza Vaporart Bernareggio.

In campo

Tramarossa Vicenza: quintetto base: Galipò, Montanari, Corral, Cernivani, Crosato. A disposizione: Owens, Costa, Gianesini, Costalonga, Rigon, Aromando, Conte, Brighi, Milani, Pedrazzani.

Allenatore Massimiliano Oldoini

Vaporare Bernareggio: quintetto base: Todeschini, Almansi, Baldini, Diouf, Laudoni.

A disposizione: Ka, Milesi, Ghedini, Radchenko, Marelli, Marra, Restelli, Saini, Misljenovic, Quartieri, Trassini, Pirotta, Giorgetti, Dallavalle, Gatti.

Allenatore Marco Cardani.

PRIMO QUARTO

Incredibile: parte subito forte Vicenza che va subito in vantaggio e si mantiene sul +4 fino a chiudere il primo quarto sul 25-15. Una partita che si presenta particolarmente scoppiettante.

SECONDO QUARTO

Tramarossa scatenata tiene testa alla capolista. Da metà quarto Bernareggio pressa, ma la difesa vicentina si fa rispettare.

A 3 minuti e 40 secondi dalla fine del parziale coach Oldoini chiede il time out. Siamo sul 29-25.

Todeschini commette fallo in attacco e gli viene assegnato anche un tecnico. Cernivani in lunetta: 30-25.

Esce Conte e entra Montanari il capitano a 3 minuti dalla fine del quarto. Bernareggio si fa avanti e arriva al 31, ma Corral segna una tripla che riporta Tramarossa in vantaggio: 33-31.

Esce Montanari con 3 falli e entra il neoacquisto Costa.

Il quarto si conclude con l’entrata di Aromando al posto di Corral. A 4 secondi dalla fine il coach avversario chiede il time out. Alla ripresa del gioco nulla di fatto: si chiude la metà del match sul 40-34.

TERZO QUARTO

Si inizia con due liberi per Crosato: uno a segno. Dopo tre minuti e mezzo di gioco turnover Galipò-Costa (che entra) e Vicenza è a +10 con la prima della classe: 48-38. Sui tiri da tre di Conte prima e Corral poi il pubblico del palasport di Via Goldoni esulta rumorosamente: un tifo che non si sentiva da tempo!

Conte su assist di Cernivani va a canestro e subisce pure fallo: e segna il libero. Siamo 51-41, sempre +10 per Vicenza.

A 4 minuti e 25 secondi dalla fine di terzo esce Corral e e entra Aromando nel ruolo di centro (pivot). Siamo 51-43, Bernareggio non ci sta a perdere nella tana di Vicenza. Ma Cernivani segna e siamo di nuovo a +10. Ovvero 53-43.

Altro doppio fallo tra le fila di Bernareggio: Laudoni si becca pure il tecnico per un intervento in difesa su Crosato inarrestabile che segna il libero: 54-43. Poi in azione Saini atterra Crosato, ma non è fallo. Saini si scusa con l’ala vicentina in un momento di pausa: stretta di mano.

Poi esce Crosato e entra Corral: mancano tre minuti alla fine del quarto. L’ex Quartieri segna una clamorosa tripla per Bernareggio: 53-48.

Coach Oldoini chiede il time out sul 54-50 quando Bernareggio si avvicina pericolosamente al pareggio.

Attenzione non è finita: Bernareggio è sotto di sole 4 lunghezze! A due minuti dalla fine del quarto entra Montanari per Conte. L’ex Quartieri fa danni: altra tripla: 54-53. ATTENZIONE!

Ma il neo acquisto Costa segna la tripla: 57-53. Cernivani piazza una seconda tripla con l’attacco Bernareggio a vuoto: 60-53. Si chiude il terzo quarto sul 60-54. Per Vicenza +6.

ULTIMO (QUARTO) QUARTO

Diouf apre le marcature nell’ultimo quarto con un camestro da due punti. Poi Aromando su assist di Corral subisce fallo in attacco e segna un libero.

Dopo un minuto e mezzo coach Oldoini chiede time out con le due squadre in parità: 61-61. ATTENZIONE: dopo aver condotto i primi tre parziali del match in vantaggio Tramarossa è stata raggiunta in parità da Bernareggio.

Bernareggio perde palla su passaggio sbagliato. Galipò su azione segna: 63-61.

Intanto tra le fila di Bernareggio l’ex Quartieri viene rilevato da Restelli. Poi Costa esce e entra Cernivani per la Tramarossa.

L’assalto di Bernareggio non riesce, esce Aromando e entra Crosato per Vicenza.

Altra palla persa per Bernareggio: fuori per errore nei passaggi. Entra l’ex Quartieri e esce il capitano Baldini. NON SI SEGNA, difese impenetrabili.

Esce Diouf e entra Saini (Bernareggio). Riesce Galipò e rientra Costa. Vicenza butta un pallone: squadre stanche in questo ultimo quarto.

Fallo in attacco per Saini di Bernareggio. Poi Tramarossa riconquista palla e Restelli commette fallo su Corral.

A 4 minuti e 20 secondi dalla fine Crosato commette fallo in attacco: altra palla persa. Siamo fermi sul 63-61 da diversi minuti.

Poi Corral da fuori area segna e raggiunge i 13 punti personali: 65-61. Poi Baldini (Bernareggio) segna due liberi e si porta a 19 punti personali: 65-63.

Vicenza attacca. Ma Costa sbaglia la tripla e in contropiede Baldini segna da tre: è SORPASSO: 65-66.

Sull’attacco di Crosato Diouf commette fallo in difesa e si arrabbia i compagni lo tengono fermo. Croce in lunetta: 66-66. Poi 67-66. dDi nuovo a +1. E Crosato ha segnato 10 punti.

Ma Baldini sul rovesciamento di fronte segna un’altra tripla. Di nuovo vantaggio Bernareggio:

Risponde con la tripla Vicenza con MONTANARI: 70-69.

In lunetta Bernareggio a 39 secondi dalla fine: non segna! la palla è di Vicenza. Corral sotto canestro fa infrazione di passi e il coach di Vicenza chiede time out: 70-69. Mancano 14 secondi alla sirena! Possesso palla per Bernareggio.

E’ l’ex a condannare Vicenza: Quartieri segna la tripla e porta Bernareggio in vantaggio a 3 secondi dalla fine. Beffa dell’ex! Siamo 70 a 72!

Quando tutto sembrava perduto MONTANARI segna da tre: 73-72. Il capitano di Tramarossa punisce l’arroganza dell’ex Quartieri. Clamoroso!

VITTORIA con finale al cardiopalma!