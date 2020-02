VICENZA CALCIO FEMMINILE – Le Biancorosse non brillano e l’Oristano non sta a guardare

Non è arrivata la risposta che si cercava, dopo gli ultimi risultati. A Oristano finisce 2 a 2, con le reti di Quidacciolu e Martana per le sarde, mentre per le Biancorosse è decisiva la doppietta di rigore di Yeboaa.

Una brutta partita, decisa dai calci piazzati, nella quale il Vicenza, giunto in Sardegna con numerose defezioni, non ha saputo imporre il gioco frizzante al quale aveva abituato il pubblico nel corso della stagione.

Viceversa un Oristano molto più maturo rispetto a quello che aveva subito 12 reti all’andata, una squadra che, nonostante non abbia creato particolari azioni da gol, è riuscita a portare a proprio vantaggio la partita con due episodi, per poi fare le barricate nel secondo tempo, mettendo un argine agli assalti biancorossi nonostante l’inferiorità numerica negli ultimi minuti.