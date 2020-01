Petri Mattila é il nuovo coach dell’Asiago Hockey

La Migross Supermercati Asiago Hockey comunica che Barry Smith non è più l’allenatore della squadra. L’allenatore statunitense è da questo momento ufficialmente sollevato dall’incarico.

Contestualmente la società annuncia che il ruolo di head coach del team sarà ora ricoperto da Petri Mattila, che ha da pochi minuti sottoscritto il contratto che lo legherà all’Asiago.

Mattila ha compiuto 50 anni l’11 gennaio, è originario di Tampere in Finlandia. Inizia ad allenare nel 2001, guidando per 4 anni l’under 20 del JYP e ricoprendo nel 2003 il ruolo di assistente allenatore della nazionale finlandese under 18 ai mondiali di categoria. Successivamente per altri 4 anni allena il Karpat under 18. Tra il 2009 e il 2011 allena la squadra della sua città, il Tappara, militante nella massima serie finlandese, prima come viceallenatore e poi come head coach. Dal 2011 al 2015 allena in Mestis, prima l’Hokki e poi il KooKoo, con il quale ottiene la promozione nella Liiga.

Mattila allena il KooKoo fino alla fine del 2016 mentre nel novembre del 2017 viene scelto dal Val Pusteria per rimpiazzare Holick sul pancone dei Lupi, dove è rimasto fino a fine dicembre.

La società dell’Altopiano dà il proprio benvenuto a Petri Mattila che da giovedì sarà alla guida della formazione stellata che ospiterà all’Odegar, con inizio alle ore 20.30, lo Jesenice in una sfida ad alta tensione che mette in palio la possibilità di avvicinarsi alla top six della classifica. Rimangono infatti solo quattro partite al termine della stagione regolare per accedere ai playoff.