Terzo 4 a 0 consecutivo per il Vicenza, stavolta ai danni del Gordige. Con la doppietta di Maddalena e le reti di Ferrati e Dal Bianco le Biancorosse chiudono nel migliore dei modi il girone d’andata. Un risultato ottenuto in un campo pesante, contro una squadra molto fisica, che ha tentato in tutti i modi di arginare gli assalti delle vicentine.