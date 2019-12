Breganze, Valdagno vincono in casa e Trissino in trasferta

HOCKEY PISTA – SERIE A1 – Nel campionato di hockey di serie A1 vincono le prime sei e si allarga il gap con il fondo della classifica. In tutto sei vittorie casalinghe: l’unica in trasferta è del Trissino sul campo del Sarzana.

Pronostici rispettati per le prime sei in classifica, tutte vincenti nell’ultimo turno dell’anno. Il Lodi va in doppia cifra per la seconda volta dopo il 10-0 inflitto al Bassano, arriva il 13-3 sul Sandrigo.

Mattatore Domenico Illuzzi con quattro gol, tre per Martinez. La GDS Impianti Forte dei Marmi piega il Montebello per 4-1, mantenendo i tre punti di distanza.

Tre punti anche per il trio alle spalle: il Lanaro Breganze fatica non poco a regolare l’uBroker Scandiano, portando a casa l’intera posta in palio dopo una lunga battaglia, decisa dall’ennesimo gol di Teixido (tiro diretto) a 80 secondi dalla sirena.

Anche il Viareggio non ha avuto vita facile contro lo Stema Bassano: solo il gol di Jepi Selva (tiro diretto) a 5 minuti dalla fine danno ragione ai toscani, firmando un 2019 di primo livello.

Anche Trissino riesce a vincere di misura, allo scadere, con Malagoli, nella difficile pista di Sarzana.

Mantiene il passo anche il Valdagno 1938 battendo il TeamService Car per 4-2, firmata da due gol del catalano Torner.

L’unica squadra che sale nella seconda parte della classifica è l’Impredil Follonica che lascia la compagnia dei playout, ormai a sei punti, e si avvicina a quella dei playoff (2 punti).

Una vittoria sofferta contro l’ultima BDL Correggio: il 2-2 fino a 5 minuti dalla sirena, poi tre tiri diretti vengono segnati da Davide Banini, ritrovando quei gol che tanto servivano ai maremmani.

Si chiude così il 2019 con un campionato ancora apertissimo ed equilibrato: solo un weekend di pausa, poi si ritorna in pista al 4 gennaio, dove storicamente non sono mai mancate le sorprese di inizio anno.

Nella foto di Foto Giorgio, un’azione di Davide Banini (Follonica) contro Mirko Bertolucci (Correggio)

CAMPIONATO SERIE A1 – 14a e PRIMA GIORNATA GIRONE RITORNO – SABATO 21 DICEMBRE

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 18:00 – IMPREDIL FOLLONICA – BDL CORREGGIO = 5-2

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 20:45 – LANARO BREGANZE – UBROKER SCANDIANO = 6-5

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 20:45 – HOCKEY VALDAGNO 1938 – TEAMSERVICECAR MONZA = 4-2

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA – GSH TRISSINO = 2-3

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 20:45 – AMATORI WASKEN LODI – TELEA MEDICAL SANDRIGO = 13-3

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 21:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – MONTEBELLO HOCKEY = 4-1

SABATO 21 DICEMBRE 2019 – ORE 21:00 – CGC VIAREGGIO – STEMA BASSANO 1954 = 4-3

CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICA MARCATORI:

25 gol: Federico Ambrosio (Forte dei Marmi)

20 gol: Pablo Cancela (Follonica) e Lucas Martinez (Lodi),

19 gol: Gerard Teixido (Breganze)