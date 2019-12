ALPS HOCKEY LEAGUE – La Migross Supermercati Asiago Hockey perde con orgoglio per 3-2 a Lubiana in un match in equilibrio fino a 7 secondi dalla fine. Barry Smith deve rinunciare a Miglioranzi, quasi del tutto recuperato, e a Caporusso, il cui esordio è rimandato.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo la partita è molto equilibrata e le due squadre si studiano a lungo senza scoprirsi troppo. La prima occasione del match è per Jezovsek che dopo un minuto di gioco colpisce il palo alla destra di Vallini. Al 5’ Rosa viene penalizzato e l’Olimpija si piazza per due minuti nel terzo Giallorosso alla ricerca del goal del vantaggio che però non arriva. La squadra di Smith ha due powerplay ravvicinati dopo la metà di tempo, ma costruisce poco o nulla. In due occasioni l’Asiago sfiora il goal, prima con Rosa che dopo un batti e ribatti vede il suo tiro fermato da un pattino di un difensore praticamente sulla linea, poi con Magnabosco che spreca un bel passaggio di McNally. Al 17:47 Gellert raccoglie un disco sulla destra e lo spedisce all’incrocio con un gran tiro che vale l’1-0.

SECONDO TEMPO

Nella frazione centrale i padroni di casa sfruttano due superiorità numeriche per ribaltare la situazione: al 5’ segna Mark Cepon con un tiro di polso dalla blu e un minuto e mezzo più tardi Kristjan Cepon replica l’azione e porta avanti i suoi. L’Asiago non rimane a guardare e prova a reagire in tutti i modi ma Us erige un muro davanti alla propria gabbia e non lascia passare nemmeno un disco per tutto il secondo tempo. Al 14’ l’Asiago può giocare in 5vs4 per la bellezza di quattro minuti, ma il powerplay produce poco e l’Olimpija ha vita facile nel sopravvivere all’inferiorità numerica.

TERZO TEMPO

Nel terzo tempo l’Asiago deve rinunciare a McParland che ha ricevuto una botta nel corso del secondo tempo. I Giallorossi devono riassettarsi e ridistribuire i giocatori nelle varie linee, ma i Leoni non si arrendono e continuano a spingere. La pressione viene premiata al 10’, quando Phil Pietroniro con una bomba dalla blu spedisce il puck in rete. L’Asiago continua a premere sull’acceleratore ma Us si fa trovare pronto. A un minuto dalla fine arriva la beffa: penalità per Phil Pietroniro e padroni di casa che a 7 secondi dalla sirena trovano il goal vittoria con Jezovsek. La Migross Supermercati Asiago Hockey torna a casa a mani vuote dopo aver giocato un’ottima partita alla pari con i campioni in carica, nonché primi in classifica. Il prossimo impegno per i Leoni è fissato per il giorno di Santo Stefano, quando all’Odegar arriverà il Gherdeina. Formazione Olimpija: Us (Spreitzer), Zorko, Kujavec, Pesut, Chvatal, Simsic, Bohinc, Music, Logar, Koren, Svete, Cepon M., Ropret, Planko, Gorse, Orehek, Brus, Rajsar, Jezovsek, Cepon K., Ulamec. Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Pietroniro C., Gellert, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Benetti, McNally, Rosa, Magnabosco.

Gli altri risultati: Klagenfurt II – Lusteanu 1:2 SO, Vienna II – Jesenice 1:6, Feldkirch – Red Bull Hockey Juiors 3:2 SO, Kitzbuhel – Zell am See 3:1, Val Pusteria – Rittner Buam 1:6

LA CLASSFICA DELLA AHL (Alps Hockey League): non spaventatevi se il sito è in tedesco, Google lo traduce