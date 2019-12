VOLLEY – SERIE A2 FEMMINILE – Il Sorelle Ramonda dopo la vittoria

importante contro il Barricalla Cus Torino è tornato subito in palestra anche il giorno di Natale e Santo Stefano per preparare al meglio la difficile gara con la capolista Delta Informatica Trentino.

Queste le parole di mister Alessandro Beltrami in vista del match:

“L’ambiente è sicuramente galvanizzato dalle ultime prestazioni e vittorie, ma noi teniamo come squadra in profilo basso e torniamo ogni giorno in palestra a lavorare duro, perché sappiamo che molti di questi successi sono proprio frutto di quello che stiamo facendo in allenamento, dove vedo le ragazze veramente motivate.