La Salita del Costo pronta a rombare, ma il prologo è… calcistico

MOTORI – Sta per entrare nella fase decisiva la trentunesima edizione della Salita del Costo, cronoscalata valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord che si correrà domenica 14 aprile, anticipata dalle due manches di prova al sabato.

Da quest’anno la gara è stata organizzata dall’Automobile Club Vicenza che ne ha preso le redini in collaborazione con i Comuni di Roana, Cogollo del Cengio e Caltrano.

L’elenco iscritti e le previsioni meteo favorevoli per seguire la gara faranno da sicuro richiamo per il pubblico che dovrà prendere posto esclusivamente nelle zone ad esso riservate lungo il percorso, che sarà chiuso al traffico come segue: sabato dalle 7 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; domenica, dalle 7 sino a termine manifestazione e non oltre le ore 18.

Per agevolare l’accesso degli spettatori sono stati previsti dei servizi navetta a pagamento sia al sabato che alla domenica. Due mezzi faranno spola dal supermercato Prix di Caltrano con sosta al 1° e al 3° tornante, a partire dalle 6.30. Un terzo mezzo partirà dal supermercato Prix di Mosson per salire sino al piazzale IAT di Treschè Conca, con una sosta per la discesa alla Barricatella; successivamente farà spola dal piazzale alla Barricatella con fermata alla Barricata. Al termine della gara i mezzi percorreranno il tragitto inverso.

A precedere le due giornate in cui saranno protagoniste le vetture, ci sarà la partita di calcio tra la Nazionale Piloti Salite ed una rappresentativa di volti noti ed ex calciatori del Lanerossi Vicenza: da una parte si schiereranno Faggioli, Caruso, Dall’Oglio, Maroni, Pedrotti e dall’altra Rigoni, Briaschi, Cunico, Masitto, Margiotta, Vignoni. L’evento si svolgerà nello stadio di Piovene Rocchette, venerdì 12 aprile, con inizio alle 19.30 e l’incasso sarà devoluto all’asilo nido comunale “Le Fontanelle”.

Infine, è stata confermata la realizzazione della diretta streaming della gara che sarà trasmessa tramite le pagine social ACI Sport TV.