Le ragazze di Tennis Comunali Vicenza senza ostacoli volano ai playoff promozione

TENNIS – Tris vincente per le ragazze della serie C di Tennis Comunali Vicenza targate Rangers Battistolli che sconfiggono in casa l’AT Verona e chiudono così il girone di qualificazione a punteggio pieno.

3-1 il risultato finale con Adele Burato che batte Cipriani 6-2 6-0, Caterina Novello che supera Deanesi per 6-2 6-1 e Lavinia Guerresco, reduce dalla finale del torneo Super Next Gen del giorno prima, che si impone contro Zivelonghi con il punteggio di 6-2 6-1.

A risultato acquisito Caterina Cavalloni e Adele Burato opposte a Cipriani e Canteri si ritirano sull’1-1.

“Prestazione convincente che ci assicura il primo posto a punteggio pieno nel girone – commenta il capitano Francesco Polato – e ci conferma tra le squadre da battere in vista dei play off dove puntiamo di qualificarci per la fase nazionale e provare a conquistare la promozione in serie B”.

Il sogno continua!