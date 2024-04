Tennis Comunali Vicenza premiato come il circolo con più tesserati del Veneto

TENNIS – E’ stata davvero una settimana che verrà ricordata a lungo quella che si è conclusa per Tennis Comunali Vicenza.

Il circolo cittadino presieduto da Enrico Zen ha infatti ospitato per tre giorni la Coppa Davis.

E non poteva non fare una visita Filippo Volandri, il capitano della squadra azzurra che ha riportato in Italia la celebre insalatiera dopo 47 anni di attesa.

“Guardate al miglioramento: le vittorie e le sconfitte contano relativamente” questo il suo consiglio rivolto ai giovani.

Tappa obbligata in via Monte Zebio anche per il presidente della FITP Angelo Binaghi, che festeggia il momento d’oro dello sport della racchetta, ma indica nel lavoro la strada da continuare a perseguire per ottenere risultati.

Ed è stato proprio Binaghi a premiare Zen sul palco del Teatro comunale di Vicenza al Galà del tennis veneto per il circolo con maggiori tesserati nella nostra regione (oltre 3000)!

“Emozioni ed orgoglio! Sono queste le sensazioni che sto provando – ha dichiarato Zen – E sono le stesse sensazioni che ci sta regalando il tennis italiano. Un movimento e una Federazione mai così forti. Ci sono , però, stati anche i momenti bui, difficili in cui sembrava di non riuscire a vedere l’azzurro all’orizzonte. Un po’ quello che si é verificato, nel suo piccolo, a Tennis Comunali Vicenza. Gli inizi in salita , 14 anni fa, per arrivare oggi ad avere oltre 3000 tesserati, miglior circolo del Veneto per cui oggi veniamo premiati. Parlo al plurale perché il merito non é mio, ma del lavoro di una grande squadra senza la quale non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Grazie a tutti quanti lo hanno reso possibile ben sapendo che questa non é la fine, bensì un nuovo prologo a sfide sempre più importanti. E continuare a sognare insieme con il tennis italiano!”.