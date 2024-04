Conto alla rovescia per la Salita del Costo: iscrizioni prorogate al 10 aprile (ore 12)

MOTORI – Scorre veloce il conto alla rovescia verso la 31^ edizione della Salita del Costo in programma domenica 14 aprile.

Saltata lo scorso anno a pochi giorni dal via, la cronoscalata è stata iscritta al calendario nazionale dall’Automobile Club Vicenza.

Il presidente Luigi Battistolli ha voluto fortemente prenderla in mano e con l’apporto del direttore dell’ente berico, Gian Antonio Sinigaglia, ha messo insieme un pool di collaboratori per allestire al meglio una competizione che nell’albo d’oro vanta piloti di grossissimo spessore internazionale.

Suddivisa tra auto moderne e storiche, con classifiche separate, la gara si svolgerà venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile. Fondamentale la collaborazione dei tre Comuni coinvolti, vale a dire Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana.

Valida per il Campionato italiano velocità montagna zona Nord, sarà in ordine temporale la seconda cronoscalata del 2024 e si correrà in un’unica manche sul classico percorso lungo 9.910 metri della strada provinciale 349 “del Costo” con partenza dal bivio Bramonte.

Un percorso velocissimo, con staccate al limite, che metterà alla frusta piloti e mezzi.

Nel nuovo sito web (https://salitadelcosto.it/) messo online e presentato in occasione di Rally Racing Meeting, sono specificate le documentazioni utili per i concorrenti.

La corsa sarà preceduta da una “parata non competitiva” nella giornata del sabato, in entrambe le manches di prova: saranno ammesse le vetture in regola secondo il codice della strada e regolarmente assicurate. Una seconda parata, riservata ai soci di alcuni club selezionati, precederà alla domenica la manche di gara.

Nel sito ufficiale è stata anche pubblicata un’importante precisazione normativa attinente il

possesso dell’abilitazione per tutti i conduttori, di vetture moderne e storiche, che

utilizzeranno vetture per le quali tale requisito sia indispensabile per la partecipazione.

Le iscrizioni sono state posticipate alle ore 12 di mercoledì 10 aprile.

Il programma della manifestazione prevede le verifiche sportive dalle 10 alle 17 di venerdì 12 nel Motorhome in zona industriale a Caltrano e le tecniche dalle 10.30 alle 17.30 sempre nella medesima località.

Dalle 9 di sabato 13 lo start della prima manche di prove e, a seguire la seconda sessione. Medesimo orario per la partenza della gara alla domenica che si concluderà con la cerimonia delle premiazioni ospitata dal Palaciclamino nel piazzale della Vecchia Stazione, a Cesuna di Roana.

L’ultimo vincitore della salita del Costo è stato il trentino Christian Merli due anni fa.