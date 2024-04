Matelica piazza l’allungo e la Velcofin Vicenza cede nel finale

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Nella ventiquattresima giornata del campionato di A2 femminile girone B, la Velcofin Interlocks Vicenza si arrende a Matelica 72-63. Match a lungo in equilibrio e che si decide solo negli ultimi cinque minuti, quando le padrone di casa piazzano l’allungo decisivo. Sconfitta pesante per le biancorosse perché la contemporanea vittoria di Umbertide sul campo di Alpo complica la corsa alla salvezza diretta. Non bastano la doppia doppia di Belosevic (14+13) e i 13 di Peserico.

Inizio del match punto a punto: Vicenza mostra subito di essere in ritmo al tiro pesante con le triple di Belosevic ed Assentato, ma Matelica non si lascia intimorire e tiene sempre il passo della squadra di Zara. La squadra di casa cerca un primo allungo con i liberi di Poggio e una tripla di Georgieva, ma Peserico e Fontana rintuzzano subito il distacco mandando le squadre al riposo sul 18-17.

Vicenza torna in avanti nelle prime battute del secondo quarto e, quando Vitari si sblocca con un tiro da tre punti, il vantaggio arriva anche a +5 (21-26). Matelica risponde con foga e infila un parziale di 17-2 trascinata dalle incursioni di Gramaccioni, andando avanti anche in doppia cifra (38-28) prima che Assentato dalla lunetta sigilli il primo tempo sul 38-30.

In avvio di ripresa, le Halley Thunder tentano la fuga in maniera decisa: quattro liberi in fila, di Cabrini e Sanchez, portano la squadra di casa al massimo vantaggio sul +13 (46-33) e per Vicenza sembra farsi dura. Con orgoglio però, le ragazze di Zara tirano fuori tutto il loro carattere e in tre minuti ribaltano il confronto rifilando alla squadra di casa un 16-0 di parziale con cui riescono addirittura a mettere la testa avanti. Sono le solite Belosevic e Peserico a rendersi decisive in questa fase, mettendo a referto quattro punti a testa e prendendo per mano la squadra nel momento della rimonta. Due liberi di Belosevic consentono di ritornare anche a +4 (47-51), prima che Gramaccioni e Poggio chiudano la frazione con un solo punto di distacco tra le due squadre.

La Velcofin tenta di chiudere la contesa nell’ultimo quarto: dopo l’ennesimo sorpasso di Matelica, un altro parziale di 6-0 griffato Peserico e Pellegrini rimette le ospiti avanti di qualche lunghezza. Nel finale però, dopo i grandi sforzi messi in gioco per la rimonta, prevale la caratura delle padrone di casa: dal 57-59 in favore di Vicenza, il parziale finale è un 15-4 che non ammette repliche. Le marchigiane trovano punti da tutte le loro effettive mentre in attacco le biancorosse non riescono più ad incidere per tenere sotto controllo la partita. Il tabellone alla fine recita 72-63, distacco che forse non rispecchia nemmeno del tutto l’andamento della partita.

Con questa sconfitta, Vicenza scivola a -4 da Umbertide e, per cercare la salvezza diretta, dovrà vincere entrambe le ultime partite, sperando in due passi falsi consecutivi di Umbertide. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica prossima, al palazzetto dello sport di via Goldoni, per la sfida interna contro Vigarano, possibile avversaria in caso di play-out.