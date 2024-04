Al Menti il LR Vicenza di rigore contro il Novara con un “doppio” Ferrari

LR Vicenza – Novara 2-1

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Golemic, Laezza (dal 59′ Delle Monache); De Col, Tronchin (dal 68′ Greco), Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini (dal 68′ Cavion), Ferrari. A disposizione: Gallo, Massolo, Fantoni, Sandon, Proia, Talarico, Busato. Allenatore: Stefano Vecchi

Novara – Minelli; Bonaccorsi (dal 46′ Bonaccorsi), Lorenzini, Khailoti; Boccia, Calcagni, Ranieri (dal 46′ Gerardini), Di Munno (dal 77′ Ngamba), Urso; Bentivegna (dal 77′ Vilhjalmsson), Ongaro. A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Donadio, Schiro, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Caradonna. Allenatore: Giacomo Gattuso

Marcatori: 11′ e 71′ Ferrari (LRV), 47′ Urso (N)

Arbitro: Dario Madonia di Palermo, assistenti: D’Angelo di Perugia, Spataro di Rossano; quarto ufficiale: Rodigari di Bergamo

Ammoniti: Khailoti (N), Di Munno (N), Delle Monache (LRV), Costa (LRV)

Note: serata mite, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Al Menti va in scena la sfida tra L.R. Vicenza e Novara Calcio 1908.

Al 10’ calcio di rigore per atterramento di Costa in area: dal dischetto Ferrari non sbaglia 1-0.

Tre minuti e altro fallo in area questa volta su Della Morte: dagli 11 metri Ronaldo si fa invece parare il tiro da Minelli.

Al 26’ incursione centrale di Della Morte che prova la conclusione dal limite deviata in calcio d’angolo.

Al 36’ nella azione Della Morte-De Col che mette al centro un ottimo pallone per Ferrari, che però calcia alto sopra la traversa.

Sul fronte opposto ci prova Ongaro da posizione un po’ decentrata: Confente é pronto a respingere in corner.

Niente altro da segnalare fino al 45’ e squadre al riposo sull’1-0.

Inizia la ripresa ed arriva subito il pareggio ospite con Urso, che riprende la ribattuta del palo sulla conclusione di Ongaro.

Al 57’ ci prova su punizione Ronaldo: vola a deviare sotto la traversa il portiere novarese.

Ci riprova quindi il n. 10 e questa volta é un difensore ad intercettare la conclusione.

Primo cambio per Vecchi che sostituisce Laezza con Delle Monache.

Al 63’ contropiede di Ongaro che colpisce per la seconda volta il palo a Confente battuto.

Altre due sostituzioni al 68’: fuori Tronchin e Pellegrini per Greco e Cavion.

Al 71’ il raddoppio biancorosso ancora su rigore e ancora con Ferrari, che poco di testa fallisce il tris con pallone alto sulla traversa.

L’ultimo brivido é per un tentativo di Ronaldo che non ha fortuna e la gara finisce 2-1.

Mercoledì 10 aprile, alle ore 18, allo stadio Ernesto Breda, é in programma la prosecuzione della gara con la Pro Sesto interrotta al 55′ sul risultato di 1-0 a causa di un violento acquazzone.

Poi domenica 13 aprile la trasferta a Mantova contro la squadra neo-promossa in serie B: fischio d’inizio alle ore 18.30!