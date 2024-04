La Civitus Allianz Vicenza in casa per provare a fermare la marcia vincente di Fabriano

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz riparte dal palazzetto di via Goldoni dopo aver sbancando il campo della Virtus Padova nell’ultimo turno di campionato prima di Pasqua, conquistando la terza vittoria esterna di questa stagione, dopo quelle a Chieti e Taranto. Match winner Valerio Cucchiaro che è stato valutato dalla Lega Nazionale Pallacanestro miglior giocatore della scorsa giornata e inserito nel quintetto ideale della B.

“Ci stavamo innervosendo troppo nel derby – ha spiegato coach Ghirelli – Nel secondo tempo siamo stati più sereni e tranquilli, pensando solo ad un’azione dopo l’altra”.

Una vittoria che è stata un toccasana in vista dei playout per la Civitus che ora dovrà affrontare l’ostacolo Ristopro Janus Fabriano quinta in classifica e che ha chiuso le tre gare in una settimana con un tris di successi, battendo anche Lumezzane per 93-91. Sotto di dieci nel terzo periodo, è iniziata la rimonta sulle spalle di Stanic e Giombini e al 38’ è arrivato il primo sorpasso della gara. Un andamento che ripercorre quanto fatto vedere da Vicenza al palaBerta.

All’andata finì con un agevole successo dei marchigiani sull’Allianz per 86-74 con i padroni di casa che scapparono subito sul +20 nel primo periodo (27-7), trascinati Centanni con 26 punti e 5 triple, e Granic con 20.

Gli avversari

Fabriano è una squadra ricca di punti nelle mani: segna 83.2 punti a partita e i biancorossi dovranno anche cercare di fermare sotto i tabelloni Alberto Bedin, uno dei più concreti centri del campionato. La squadra di coach Andrea Niccolai ha già ipotecato i playoff e nel girone di ritorno ha vinto undici partite sulle quattordici disputate finora.

Arbitri: Mirko Moreno Di Franco di Bergamo e Riccardo Spinello di Marnate

Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni ingresso gratuito

Classifica

Liofilchem Roseto 48; General Contractor Jesi e Tecnoswitch Ruvo di Puglia 46; Rucker San Vendemiano 42; Ristopro Fabriano 38; Gemini Mestre e Blacks Faenza 34; Andrea Costa Imola 32; Allianz Pazienza San Severo 32; Virtus Imola 30; LUX Chieti* 28; LuxArm Lumezzane e OraSì Ravenna 26; Civitus Allianz Vicenza e Pallacanestro Virtus Padova 22; Lions Bisceglie 20 e Logimatic Group Ozzano 20; CJ Basket Taranto 8.

*LUX Chieti 4 punti di penalizzazione

PROGRAMMA 31^ giornata

06/04/2024 20:30 Logimatic Group Ozzano-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

07/04/2024 18:00 General Contractor Jesi-Andrea Costa Imola

07/04/2024 18:00 LuxArm Lumezzane-Lions Bisceglie

07/04/2024 18:00 Allianz Pazienza San Severo-LUX Chieti

07/04/2024 18:00 CJ Basket Taranto-Pallacanestro Virtus Padova