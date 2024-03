Il gol di Golemic decide il derby tra LR Vicenza ed Arzignano Valchiampo

LR Vicenza – Arzignano Valchiampo 1-0

L.R. Vicenza – Confente; Cuomo, Golemic, Sandon (dal 90’+4′ Laezza); De Col, Cavion (dal 74′ Tronchin), Ronaldo, Costa (dal 90’+4′ Greco); Della Morte; Ferrari, Pellegrini (dal 80′ Delle Monache). A disposizione: Siviero, Massolo, Fantoni, Lattanzio, Rossi, Talarico, Busato. Allenatore: Vecchi

Arzignano Valchiampo – Pigozzo; Milillo, Piana, Boffelli; Davi (dal 89′ Gemignani), Lakti (dal 86′ Lunghi), Bordo (dal 67′ Casini), Barba (dal 67′ Antoniazzi), Bernardi (dal 67′ Cariolato); Parigi, Faggioli. A disposizione: Boseggia, Botti, Campesan, Baretta, Zanon, Centis, Mattioli, El Hilali. Allenatore: Bianchini

Marcatore: 44′ Golemic

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo, assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Stefano Vito Martinelli di Potenza; quarto ufficiale Alessandro Pizzi di Bergamo

Ammonito: Milillo (AV), Parigi (AV), Costa (LRV), Casini (AV), Ronaldo (LRV), Piana (AV), Sandon (LRV)

Espulso: Della Morte (LRV) al 70′ per gioco pericoloso

Note: serata mite, terreno pesante

CALCIO SERIE C NOW – Allo stadio Romeo Menti va in scena il derby tra L.R. Vicenza e FC Arzignano Valchiampo!

Coreografia delle grandi occasioni per festeggiare i 122 anni della società biancorossa, fondata il 9 marzo 1902.

Nonostante la pioggia abbondante di oltre metà della domenica il campo regge all’ondata di… piena e si riesce a giocare la sfida tanto attesa dai tifosi della provincia.

Si parte e la prima occasione é per gli ospiti con Parigi, che calcia sopra la traversa.

La replica é affidata a Della Morte: controlla senza problemi Pigozzo.

Ancora Arzignano e ancora assist di Davi questa volta per Faggioli: pallone sul fondo.

Dall’altra parte é Pellegrini ad alzare troppo la mira da centro area.

Insiste il Vicenza e al 24’ é la traversa a dire di no alla conclusione di De Col.

Al 29’ é Cavion ad avere di testa la palla del vantaggio, che esce di un niente.

Ci riprova quindi Pellegrini, che si coordina bene in area, ma il tiro termina sul fondo.

Quasi allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa grazie ad un perfetto stacco di testa del difensore Golemic sul corner battuto da Costa.

1-0 e squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero.

Inizia la ripresa e Vicenza vicino subito al raddoppio con Cavion, sempre di testa: salva la sua porta Pigozzo.

Al 52′ ancora un’occasione: punizione rasoterra di Ronaldo che sfiora il palo.

Dal 70’ biancorossi in dieci per l’espulsione di Della Morte (in ombra questa sera!) per un fallo su Boffelli. Iniziano ad accendersi gli animi in campo con qualche fallo di troppo.

Al 74’ primo cambio per Vecchi che sostituisce Cavion con Tronchin.

Fuori anche Pellegrini per Delle Monache.

Sulla panchina arzignanese spazio alle sostituzioni per cercare l’assalto finale

Al primo dei cinque minuti di recupero é Confente a salvare il risultato sul colpo di testa di Faggioli.

Spazio per Freddi Greco e Laezza al posto di Costa, tra i migliori in campo e Sandon.

Triplice fischio dell’arbitro Ramondino e il Vicenza festeggia il successo nel derby.

Davvero un buon compleanno!