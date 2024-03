La Civitus Allianz Vicenza cade anche a Jesi e ora attende la sosta

La Civitus Allianz Vicenza cede sul campo della quarta in classifica General Contractor Jesi e viene raggiunta in classifica da Bisceglie vittoriosa su Taranto. Padova invece vince sul campo di San Severo e stacca di quattro lunghezze i berici nella lotta per la miglior posizione nei playout.

Jesi piazza il settimo sigillo consecutivo con l’allungo decisivo arrivato nell’ultimo quarto: Marulli scalda la mano e apre le danze con una doppietta da tre, il vantaggio dei padroni di casa sale a +18 e gli ospiti riescono solo a limare il divario nel finale.

Vicenza era partita bene con una serie di tre tiri dall’arco dei 6.75, ma il primo parziale 13-9 è firmato Tiberti sotto canestro e Cilio chiama time out. La gara torna in equilibrio, però poi si scatena l’argentino Bruno con 9 punti in fila: Jesi allunga sul +11 a 5 minuti dall’intervallo lungo e le triple di Valentini tengono il vantaggio in doppia cifra.

La ripresa parte con un 0-5 Civitus, ma Casagrande ristabilisce le distanze. Entra Campiello per gli ospiti e insieme ad Antonietti e Cucchiaro arrivano energia in difesa e punti in attacco con i piazzati dalla media. Nell’ultimo periodo c’è il break dei padroni di casa che indirizza la gara e gli ultimi minuti di gara servono a Cilio per dare spazio a tutti gli uomini in maglia blu.

Ora ci sarà la pausa per la Coppa Italia e poi l’appuntamento casalingo contro l’Andrea Costa Imola al palazzetto di via Goldoni domenica 23 marzo alle ore 18.30.

General Contractor Jesi – Civitus Allianz Vicenza 78-62 (17-17, 24-12, 18-19, 19-14)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 17 (6/8, 1/3), Roberto Marulli 14 (2/5, 2/5), Edoardo Tiberti 13 (6/10, 0/0), Santiago Bruno 12 (3/7, 1/1), Antonio Valentini 10 (1/3, 2/2), Tommaso Rossi 6 (2/2, 0/4), Emanuele Carnevale 6 (0/2, 0/0), Daniele Merletto 0 (0/2, 0/3), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Edoardo Tiberti, Tommaso Rossi 6) – Assist: 14 (Roberto Marulli 4)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 17 (2/11, 3/3), Luca Brambilla 8 (4/8, 0/2), Luca Antonietti 8 (4/6, 0/4), Valerio Cucchiaro 7 (2/2, 1/5), Alessandro Riva 7 (3/5, 0/1), Niccolò Lurini 6 (3/5, 0/1), Andrea Ambrosetti 5 (1/2, 1/2), Sami Sanad 2 (1/2, 0/1), Andrea Campiello 2 (1/2, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/3, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 5 / 7 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Luca Brambilla, Luca Antonietti 8) – Assist: 5 (Luca Brambilla 3)