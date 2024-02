La Rangers Pallanuoto Vicenza si arrende all’ultimo alla capolista Piacenza

Rangers Pallanuoto Vicenza – Piacenza 2018 9-10 (3-2, 2-2 1-2, 3-4)

PALLANUOTO SERIE B – Partita palpitante e ricca di emozioni quella andata in scena sabato sera al palazzetto del nuoto Vicenza dove la Rangers affrontava la capolista Piacenza.

Una squadra che già nella passata stagione ha prevalso nel girone della serie B e che quest’anno si è particolarmente rinforzata grazie a due acquisti importanti e alla “fusione” con il Lodi.

Una formazione che come i berici si presentava con una sola sconfitta in campionato, ma meglio aveva fatto evitando i pareggi.

Di fronte due compagini dalle caratteristiche diverse: il potente Piacenza contro il veloce Vicenza e partita in equilibrio per tutta la durata dei tempi con alternanza di pareggi che vedeva il vantaggio dei padroni di casa fino a metà del terzo tempo e poi il sorpasso di Piacenza, continui pari fino al 9-9 e il gol della vittoria a 30 secondi dalla fine.

I ragazzi di coach Dal Bosco hanno messo in campo un’ottima difesa capace di bloccare le bocche di fuoco provenienti da categoria superiore del Piacenza, ma alla fine alcuni episodi, tra cui un gol scaturito da un rimbalzo dalla traversa sulla testa del portiere Damiano Pellegrino, protagonista di una partita di altissimo livello, hanno determinato la sconfitta finale.

A nulla vale ricordare le continue assenze per infortunio tra le fila beriche perché chi è sceso in vasca ha dimostrato di giocarsela in ogni occasione.

Tra questi rimarrà negli annali del Vicenza il primo gol di Lorenzo Guerzoni, clase 2009 esordiente lo scorso sabato a Bergamo, che ha siglato il suo primo gol in serie B.

Speriamo avrà occasione di festeggiare i prossimi gol in occasione di vittorie della squadra, ma per lui è comunque un grande evento.

Prossimo impegno sabato 10 febbraio a Novara (inizio ore 18) mentre guardando le parti basse della classifica il Vicenza è al quinto posto con 11 punti, tuttavia nel gruppo della squadre a 7 punti si riaffaccia il Bergamo capace di battere il Cus Milano, fino a ieri capolista del girone