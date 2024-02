Con un gol per tempo il LR Vicenza ritrova il successo contro la Pergolettese

Pergolettese – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Figoli (dal 68′ Jaouhari), Artioli, Andreoli (dal 46′ Mazzarani), Felicioli (dal 77′ Ceresani); Guiu Vilanova (dal 77′ Piu), De Luca (dal 68′ Caia). A disposizione: Cattaneo, Doldi, Bignami. Allenatore Matteo Abbate.

LR Vicenza – Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico (dal 67′ De Col), Cavion (dal 67′ Greco), Rossi (dal 13′ Ronaldo), Costa; Proia (dal 87′ Tronchin); Pellegrini (dal 67′ Rolfini), Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, Fantoni, Lattanzio, Sandon, Busato, Delle Monache. Allenatore: Stefano Vecchi.

Marcatori: 18′ Cuomo (LRV), 65′ aut. Piccinini (P)

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino, assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo, quarto ufficiale Giorgio D’Agnillo di Vasto

Ammoniti: Pellegrini (LRV), Laezza (LRV), Ferrari (LRV), Cuomo (LRV)

Note: serata mite, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Con un gol per tempo il LR Vicenza supera la Pergolettese e ritrova il successo. Il 2-0 in trasferta arriva al 180 grazie alla rete di Cuomo che devia sotto porta la conclusione di Proia e con un clamoroso autogol di di Piccinini al 65′, che indirizza il pallone alle spalle del proprio portiere dopo una bella azione in contropiede partita dai piedi di Costa. Sabato la sfida con l’Atalanta U23