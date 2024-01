La Rangers Rugby Vicenza contro i Lyons vuole il secondo ruggito nella Elite Cup

RUGBY SERIE A – Sabato 20 gennaio alle ore 14.30, alla Rugby Arena di Vicenza, si disputerà la gara Rangers Rugby Vicenza – Sitav Lyons Rugby, valida per la seconda giornata della Serie A Elite Cup.

I biancorossi, dopo il largo successo con le Fiamme Oro di settimana scorsa, vorranno provare a mantenere alto il numero di giri ed ottenere il bottino pieno in una gara che però si prospetta decisamente più competitiva. Minuti importanti per la formazione di Cavinato e Minto in vista della ripresa del campionato in programma sabato 27 gennaio. Dirigerà l’incontro Francesco Meschini di Milano.

Rangers Rugby Vicenza: Tobias Williams; Paul Marie Foroncelli, Sam O’Leary-Blade ©, Luciano Lisciani, Leonardo Poletto; Andrea Bruniera, Tommaso Pozzobon; Conrado Roura, Federico Trambaiolo, Giovanni Carlo Tonello; Imanol Urraza, Matteo Pontanari; Marco Lazzarotto, Roman Pretz, Enrico Ceccato.

A disposizione: Giacomo Braggie’, Filippo Franchetti, Riccardo Messina, Tommaso Nicoli, Pietro Piantella, Octavio Gelos, Fidel Sanchez-Valarolo, Pedro Mercerat.

Allenatori: Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Ingresso alla Rugby Arena

Abbonati 23/24 gratis

Adulti 5€

Minorenni gratis