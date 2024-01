La Civitus Allianz Vicenza in Abruzzo per violare il fortino della Lux Chieti

BASKET SERIE B NAZIONALE – Seconda trasferta consecutiva in Abruzzo per la Civitus Allianz Vicenza. Nella prima giornata del girone di ritorno i biancorossi avranno l’occasione di conquistare il primo successo lontano dalle mura amiche sul parquet della Lux Chieti, come Roseto imbattuta in questa stagione nel suo fortino del PalaTricalle. L’ultimo successo domenica scorsa in volata per 81-80 su Taranto, grazie ai 21 punti di Paesano e quattro uomini in doppia cifra. Una formazione issata al quinto posto in classifica, ma che i ragazzi di Cilio hanno già battuto per 92-79 nella gara di andata.

“Ora siamo completi come squadra e l’abbiamo dimostrato nelle cinque vittorie in casa – dichiara il team manager Andrea Tona – Il nostro non è un mal di trasferta, semplicemente abbiamo avuto assenze non banali a causa degli infortuni, anche nelle ultime partite. Domenica sarà una gara piena di incognite, ma se stiamo tranquilli ed equilibrati la squadra c’è per fare bene. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro di Cilio e l’equilibrio che ha contraddistinto il gruppo in questi due anni”.

Gli avversari

La Lux ha ceduto Suppi e Tiberti che erano i due migliori marcatori della squadra di coach Aniello, ma sono rimasti Paesano e Ciribieni, altri due uomini in doppia cifra. La società del presidente Marchesani ha ingaggiato questa settimana l’esterno estone di 2 metri Karl Johan Lips, già a Chieti nella stagione 2021/22 in serie A2, e proveniente dal Balkan Botevgrad con 11 punti e 8 rimbalzi in Fiba Europe Cup.