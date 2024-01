Giuseppe Cuomo al servizio della difesa del LR Vicenza con la voglia di vincere

CALCIO SERIE C NOW – Presentato il nuovo difensore del LR Vicenza Giuseppe Cuomo: “Sono molto contento della chiamata della società biancorossa e sono qui per dare una mano alla squadra. L’obiettivo é di lavorare cercando di conquistare la miglior posizione in classifica in vista dei playoff dove la differenza la può fare la voglia di vincere e di superare gli avversari”.

Difensore sinistro (ma di piede destro), può giocare indifferentemente con la retroguardia a tre oppure a quattro. Vestirà la maglia n. 14.

Napoletano ma non scaramantico, a chi gli dice che assomiglia a Bonucci risponde: “Magari, per me sarebbe un onore essere paragonato a Bonucci o ad altri grandi giocatori come lui”.