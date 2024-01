La Rangers Rugby Vicenza debutta nell’Elite Cup conto le Fiamme Oro

RUGBY – Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 12 alla Rugby Arena di Vicenza si disputerà la gara Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby, valida per la prima giornata della Serie A Elite Cup.

I biancorossi, al primo impegno ufficiale del 2024, attendono le Fiamme Oro, formazione della Polizia di Stato di base a Roma, per ritrovare confidenza con il gioco dopo la pausa natalizia. Da notare l’inserimento in formazione di due giocatori dell’Under 18, il pilone Andrea Pagano ed il mediano di mischia Matteo Zanon, che saranno a disposizione dei coach per un eventuale storico esordio in prima squadra. Dirigerà l’incontro il Alberto Favaro di Venezia.

Rangers Rugby Vicenza:

Tobias Williams; Paul Marie Foroncelli, Sam O’Leary-Blade, Luciano Lisciani, Leonardo Poletto; Andrea Bruniera, Tommaso Pozzobon; Federico Trambaiolo, Matteo Peron, Giovanni Carlo Tonello; Tommaso Nicoli, Matteo Pontanari; Riccardo Messina, Roman Pretz, Marco Lazzarotto.

A disposizione:

Enrico Ceccato, Bryan Gutierrez, Andrea Pagano, Andrea Gallinaro, Pietro Piantella, Matteo Zanon, Pedro Mercerat, Fidel Sanchez-Valarolo.

Allenatori:

Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Ingresso alla Rugby Arena

Abbonati 23/24 gratis

Adulti 5€

Minorenni gratis