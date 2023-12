La Velcofin Vicenza chiude il 2023 a Vigarano in una sfida dai punti pesanti

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Il 2023 della Velcofin Interlocks Vicenza si chiude sabato sera: le biancorosse di coach Zara, nella sera dell’antivigilia di Natale, saranno di scena sul parquet di Vigarano, formazione dell’Emilia Romagna, in un match delicato per la classifica di entrambe. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota quattro e chi uscirà vincitrice dal match potrà agganciare Rovigo, sconfitta ieri sera nell’anticipo da Alpo. Chiuidere il 2023 con un successo sarebbe ottimo per le biancorosse, che con i due punti si sbloccherebbero anche in trasferta. Salto a due alle 18.30 al Palavigarano.

Come Vicenza, Vigarano si è sbloccata di recente dopo un inizio difficile, con successi preziosi ai danni di Ancona e di Abano Terme. La settimana scorsa, le emiliane hanno segnato quasi 90 punti alle marchigiane, sintomo di una squadra in salute e che sta recuperando dopo una prima parte di stagione deficitaria. Non bisogna quindi lasciarsi ingannare dalle statistiche, che parlano di una formazione che segna meno di 60 punti di media a partita con basse percentuali: Vicenza dovrà dare tutto in campo per tornare con i due punti.

La miglior realizzatrice è Amaiquen Siciliano, playmaker argentina che sta viaggiando a una media spaziale di 22 punti a partita e 5 rimbalzi. È la vera catalizzatrice dell’attacco emiliano, con circa 20 tiri presi ad incontro; limitarla offensivamente sarà fondamentale per Vicenza per vincere il match. Nel pitturato invece, occhio ad Adriana Cutrupi, in doppia doppia di media finora con 13 punti e 12 rimbalzi ad allacciata di scarpe, coadiuvata dalla statunitense Cassandra Gordon, altra giocatrice con tanti punti nelle mani.