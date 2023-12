La Migross Asiago mercoledì all’Odegar contro i Graz99ers cerca punti pesanti

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Mercoledì 20 dicembre all’Odegar, con inizio alle ore 19.45, arriva una diretta concorrente per il 10° posto: il Graz dell’ex Salinitri. Gli austriaci occupano l’ultima posizione in classifica a 8 punti dai giallorossi e 5 dal Vienna, ma hanno giocato una partita in meno. Nei due precedenti stagionali ha sempre avuto la meglio la formazione che giocava in casa: i leoni, infatti, hanno prevalso per 4-3 ad inizio ottobre mentre a Graz il match è andato all’overtime ed i 2 punti sono rimasti in terra austriaca.

Da Asiago: gli stellati hanno la chance di mettere in cascina altri punti pesantissimi per la classifica. La bella vittoria contro l’Innsbruck ha permesso all’Asiago di raggiungere l’undicesimo posto in graduatoria ai danni del Vienna e di mettersi in scia per cercare il difficile aggancio della decima posizione, che qualifica ai pre-playoff. Nel match con gli Squali la differenza l’hanno fatta gli special team: inesorabile quello offensivo, che ha concretizzato in 3 delle 4 occasioni di superiorità numerica, e molto solido quello difensivo, che ha concesso il gol agli avversari una sola volta nelle 5 inferiorità che ha dovuto affrontare. Grazie ai 2 punti messi a segno nell’ultimo incontro, 1 gol e 1 assist, Matte Gennaro guadagna il titolo di Top Scorer dell’Asiago, avendo complessivamente marcato 10 reti e servito 13 assist. Nessuna novità in infermeria dove rimangono indisponibili Porco, Moncada e Saracino.

Da Graz: gli austrici arrivano sull’Altopiano con l’obiettivo di accorciare la distanza dalle squadre che li precedono in classifica, per cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui piuttosto difficile. I 99ers incontreranno per la terza volta di fila un team italiano, avendo giocato gli ultimi due match contro Val Pusteria e Bolzano, uscendo sconfitti in entrambe le occasioni. Le difficoltà maggiore per la squadra allenata dal coach svedese Pennerborn arrivano dall’attacco, che è il meno prolifico della Lega. Il giocatore che trova la via della rete con più regolarità è l’ex di turno Salinitri, che ha segnato 11 gol in 20 partite.

Ci aspettano 60 minuti molto intensi con i punti in palio che sono di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. Chi avrà la fortuna di sedersi sulle tribune all’Odegar non avrà certo il tempo di annoiarsi.