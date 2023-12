Velcofin Vicenza a Bolzano per provare a sbloccarsi anche in trasferta

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Torna subito in campo la Velcofin Interlocks Vicenza: a soli tre giorni dallo stop subito a Ponzano, le biancorosse saranno in scena al Palamazzali di Bolzano per la decima giornata del campionato di A2, girone B. Per le ragazze di coach Zara, nonostante le avversarie siano una delle squadre che ha iniziato meglio la stagione, è comunque fondamentale cercare di tornare dall’Alto Adige con i due punti. Palla a due alle 18.30 di sabato 9 dicembre.

Come già detto, per Vicenza dicembre è un mese in cui non c’è un attimo di respiro: dopo la partita contro Bolzano, le biancorosse torneranno in campo il 13 dicembre contro Umbertide e il 17 contro Jesi (entrambe in casa), prima di concludere l’anno sabato 23 dicembre, sul parquet di Vigarano. Dopo la sosta, ci sarà l’ultima d’andata, contro Roseto, in casa. Con tutte queste partite da giocare, Vicenza ha l’obbligo di cercare di fare punti contro tutte, per tirare un primo bilancio in corrispondenza della sosta e avviare la risalita della graduatoria prima che la classifica sia eccessivamente compromessa.

Bolzano è un’avversaria difficile, che al momento occupa la quarta posizione con 12 punti (6 vittorie e 3 sconfitte), ma due degli stop sono arrivati sul parquet di casa contro Treviso e Matelica, rendendo la contesa più aperta di quello che dice la classifica. Bolzano segna 70 punti ad incontro e fa della gestione della palla uno dei suoi punti di forza: appena 11 perse a partite, una delle migliori del campionato. In attacco, le percentuali sono buone, con il 47% dentro l’arco e il 33% da fuori, che certificano una squadra in salute. A rimbalzo, le altoatesine sono nella media con 35 carambole ad incontro.

La guardia Lucia Missanelli sarà la cliente più ostica della partita: ad oggi viaggia a 17 punti e 5 rimbalzi a partita, tirando complessivamente col 38% dal campo (sia da tre che da due) su 14 tentativi a partita; è inoltre la migliore assistwoman delle sue, con quasi 3 a gara, diventando quindi il cardine da bloccare per cercare di fermare i meccanismi della squadra di casa. Attenzione poi ai pericoli nel pitturato: la polacca Kotnis segna 15 punti a partita con 6 rimbalzi, tirando con il 57% dentro l’arco; Alessia Egwoh, invece, ha quasi una doppia doppia di media visti i 9 punti e 8 rimbalzi raccolti a partita. Attenzione poi alle capacità di accendersi, specie al tiro dalla lunga distanza, di Gualtieri, Schwienbacher e dell’ex di giornata Vella.