La Rangers Rugby Vicenza domenica sul campo del Viadana “rivelazione”

RUGBY SERIE A ELITE – Dopo la sconfitta con i campioni d’Italia del Rovigo, la Rangers Rugby Vicenza terminerà il girone di andata con due gare in trasferta. Si comincia domenica con la sfida al team rivelazione di questa stagione, il Rugby Viadana 1970, poi il 23 dicembre la sfida al Mogliano.

I gialloneri del promosso coach Gilberto Pavan sono partiti alla grande in questa stagione. La squadra in riva al Po ha ottenuto sin qui diversi risultati importanti, quattro vittorie, un pareggio esterno con il Petrarca, ed una sconfitta con Rovigo, che le consentono di occupare con merito la terza piazza della graduatoria, in compagnia proprio dei polesani, a quota 19 punti. I padroni di casa saranno dunque desiderosi di continuare la loro cavalcata di alta classifica.

La Rangers Vicenza andrà in terra mantovana a caccia di punti per cercare di invertire la rotta. Nonostante i miglioramenti visti sul campo, la costanza di rendimento dei biancorossi non è stata ancora sufficiente per ottenere, se non la vittoria, almeno dei punti bonus utili a mantenere il contatto con le avversarie in lotta per la salvezza. Se è vero che la stagione è ancora lunga, i biancorossi dovranno necessariamente alzare ulteriormente il livello di gioco e di attenzione per provare a rientrare nel gruppo. Le potenzialità dei vicentini per fare bene ci sono tutte e siamo sicuri che capitan Piantella e compagni daranno il tutto per tutto fino alla fine.

“Viadana è una squadra estremamente competitiva, fino ad ora ha giocato un ottimo rugby, muovendo molto bene il pallone – dichiara coach Andrea Cavinato – Ha una buona propensione al gioco offensivo, ma soprattutto la sua linea di difesa è estremamente competitiva. Noi dovremo essere particolarmente attenti in tutte le fasi del gioco, con focus sulla conquista e mantenimento del possesso di palla.”

La gara sarà diretta dal Sig. Dante d’Elia di Bari, assistito da Federico Vedovelli e Vincenzo Iavarone, Quarto uomo Giona Righetti, TMO Luca Trentin.

La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN con abbonamento Start o superiori.

Programma 8° giornata

Sabato 9 dicembre

14:30 – Fiamme Oro Rugby – Mogliano Veneto Rugby

15:00 – Femi-CZ Rovigo – Valorugby Emilia

Domenica 10 dicembre

14:00 – Sitav Lyons – Petrarca Rugby

14:30 – Rugby Viadana 1970 – Rangers Vicenza

Classifica

HBS Colorno 24

Petrarca Rugby* 20

Femi-CZ Rovigo* 19

Rugby Viadana 1970* 19

Fiamme Oro Rugby 17

Valorugby Emilia* 15

Sitav Rugby Lyons* 14

Mogliano Veneto Rugby* 12

Rangers Vicenza* 2

*=una gara in meno