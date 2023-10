La Rangers Pallanuoto Vicenza ripescata in serie B dopo l’addio dello Sturla

PALLANUOTO – Adesso la notizia é ufficiale: la Rangers Pallanuoto Vicenza é ripescata in serie B per la defezione della Polisportiva Sturla.

“Il primo pensiero è a chi ha dovuto mollare: è una sconfitta per tutti – esordisce Armando Merluzzi –

Dall’altra parte, invece, siamo orgogliosi che, tra molte pretendenti, la Federazione abbia scelto noi, per quanto di buono fatto vedere nello scorso campionato, per un’ attività giovanile importante, per un pubblico super e per un progetto, ben presentato dal nostro main sponsor Rangers, di sviluppo di tutte le categorie.

Siamo orgogliosi della scelta federale e, nello stesso tempo, consapevoli che è solo una seconda opportunità da cogliere.

La squadra si era impegnata per preparare un’ottima serie C, ma i ragazzi sono pronti per la categoria superiore e la notizia è stata un’autentica bomba in vasca”.