BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Ci siamo! Dopo settimane di duro lavoro, finalmente la stagione ufficiale della Velcofin Interlocks Vicenza inizia ufficialmente: sabato sera, al Palasport Primo Carnera di Udine, alle 20.30, si alzerà la prima palla a due della stagione vicentina per la prima di ventisei battaglie che stabiliranno il piazzamento nella regular season, fondamentale per sapere chi andrà a giocarsi i play-off e i play-out. Avversaria la Delser Udine, una delle favorite del campionato.

Le sensazioni in casa berica sono positive, come evidenziato dalle parole di coach Rebellato: il tecnico si aspetta di vedere voglia di vincere e di fare un campionato da protagoniste, partendo dall’attenzione difensiva, perché dall’aggressività e dalla cattiveria agonistica nell’andare a cercare di recuperare il pallone si costruiranno i successi di Vicenza in questa stagione.