Partita l’avventura europea dell’Under 19 di hockey pista: lunedì l’esordio con la Spagna

HOCKEY SU PISTA – E’ pronta per cominciare l’avventura europea della Nazionale Italiana Under 19 di mister Alessandro Bertolucci. Domenica mattina è programmata la partenza con il pullman direzione Seedorf, la cittadina di 2000 abitanti situata nel cantone Uri, a poche decine di metri dal Lago di Lucerna. Il quartier generale azzurro sarà poco distante nell’abitato di Bouches, a sua volta a bordo del lago, in un contesto collinare-montuoso tipico dei cantoni meridionali svizzeri. Il primo assaggio con il parquet elvetico del Rollhockey Hall di Seedorf, sarà alle ore 18.30 di domani, quando è programmata la classica “prova pista” di mezz’ora, appena dopo i padroni di casa e prima del Portogallo, vincitore di sei delle ultime sette edizioni giocate.

Prima della partenza, nella giornata di giovedì, l’infortunio del portiere fortemarmino Mattia Taiti: lo staff medico azzurro ha constatato l’impossibilità a continuare per l’azzurro ed al suo posto il CT Bertolucci ha chiesto la disponibilità al grossetano Ernesto Maggi, portiere dell’Under 17 come il conterraneo Mugnaini, che ha accettato ed è subito sceso in pista negli ultimi quattro allenamenti a Recoaro Terme, sede degli allenamenti azzurri. Sono 5 i giocatori vicentini in rosa: Ettore Barbieri, Tommaso Battaglin e Giovanni Tagliapietra (Hockey Breganze), Gioele Piccoli (G.S. Hockey Trissino) e Marco Tomba (HC Valdagno)

Lunedì pomeriggio, alle ore 16.30, l’esordio per la Nazionale, contro la Spagna, quasi interamente costituita dalla nazionale Under 17 che ha giocato a Paredes nel 2021, vincendo il trofeo contro il Portogallo. Nel 2021 a Paredes si impose la Spagna per 4-2, dopo che l’Italia era andata in vantaggio per 2-1 nei primi 25 minuti di gioco, subendo poi la rimonta degli iberici (3-0 nel secondo tempo). Secondo avversario la Germania (martedì ore 17), incontrato l’ultima volta nel 2018 (vittoria 6-3) e dove l’ultima sconfitta risale al 2012 (5-2). Non ci sono precedenti recenti tra le due formazioni, vista l’assenza nel 2021 agli Europei U17. Il terzo ostacolo (mercoledì ore 17) sarà la Francia, assente nell’ultima edizione portoghese. L’ultimo incontro risale ai Mondiali del 2017 dove finì 5-5, mentre l’ultima sconfitta risale al 2014 (1-2) mentre ultima vittoria risale al 2016 (3-2). Anche la Francia porterà l’intera formazione Under 17 del 2021, quando l’Italia riuscì a vincere per 5-3 la finale del bronzo (tripletta per Pesavento e due per il francese Diogo Gomes). Giovedì sarà tempo di quarti di finale con l’incrocio tra i due gruppi. Semifinali il venerdì, sempre a partire dalle 15, e sabato le finali per definire la classifica finale 1a alla 8a posizione. In caso di parità nel girone di qualificazione saranno giocati una serie di tre tiri diretti in quanto la differenza reti non sarà considerata: dai Quarti di finaleverranno disputati due tempi supplementari e successivamente i rigori.

Si giocherà nella cittadina di Seedorf nel cantone Uri che organizza l’evento, a circa due ore e mezza dal confine italiano, presso il Palasport Rollhockey Halle, a pochi metri di distanza dal “Lago di Lucerna o lago dei quattro cantoni”. Un Europeo che arriva dopo quello di Paredes 2021, con l’Italia al terzo posto, dopo due argenti conquistati nel 2018 a Viana do Castelo e 2016 a Pully, proprio in Svizzera. Quattro le volte in Svizzera per l’Italia Under 20 poi chiamata Under 19: due argenti (Pully 2016 e Villenueve 1992) e due bronzi (Ginevra 1981 e Ginevra 1989). 8 i campionati europei con la medaglia d’oro (1977, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990 e 1991), 9 medaglie di argento e 21 di bronzo per un totale di 38 medaglie contro 49 di Portogallo e 50 della Spagna, rispettivamente con 20 e 24 titoli continentali in categoria.

I 12 convocati nella Nazionale Under 19 Maschile

Ettore Barbieri (Breganze H.), Tommaso Battaglin (Breganze H.), Liam Bozzetto (Amatori Wasken Lodi), Paolo Colamaria (AFP Giovinazzo), Ernesto Maggi (H.C. Forte dei Marmi), Matteo Marchetti (Pumas A.Viareggio), Thomas Mechini (Pumas A.Viareggio), Marco Mugnaini (Follonica H.1952), Michele Pesavento (Pumas A.Viareggio), Gioele Piccoli (G.S. Hockey Trissino), Giovanni Tagliapietra (Breganze H.), Marco Tomba (HC Valdagno)