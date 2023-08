Viale Mazzini pronto a trasformarsi in una pista di pattinaggio mondiale

PATTINAGGIO – Viale Mazzini sarà riasfaltato nel tratto tra via Battaglione Framarin e la rotatoria di viale Trento. L’intervento, in programma giovedì 24 e venerdì 25 lungo le due corsie di marcia sul lato delle mura, consentirà di predisporre l’area di una delle più appassionanti competizioni del Campionato mondiale di pattinaggio corsa femminile e maschile, massima competizione internazionale di pattinaggio veloce su rotelle, di cui il Comune di Vicenza è coorganizzatore.

L’evento, che torna nel Vicentino dopo 55 anni, si svolgerà dal 26 agosto al 3 settembre in diverse location del territorio, tra cui il Pattinodromo di Alte Ceccato, la Sorelle Ramonda Arena e le strade del centro storico di Montecchio Maggiore.

In città lungo viale Mazzini si disputerà la gara dei 100 metri su strada, in programma sabato 2 settembre.

“Siamo particolarmente orgogliosi – è il commento dell’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio – di coorganizzare con il Comune di Montecchio Maggiore questo prestigioso evento che porterà nel Vicentino 600 atleti provenienti da 49 nazioni, migliaia di persone tra addetti e volontari e 30 mila spettatori. Vicenza, in particolare, ospiterà la “100 metri su strada”, ovvero la competizione più adrenalinica di tutta la manifestazione. La gara, sabato 2 settembre, si svolgerà lungo le storiche mura cittadine, uno scenario davvero suggestivo che il mondo del pattinaggio mondiale avrà modo di ammirare in tutta la sua bellezza”.

I lavori di stesura dell’asfalto, giovedì 24 e venerdì 25 agosto, richiederanno alcuni restringimenti che comporteranno dei rallentamenti alla circolazione.

Il giorno della gara, sabato 2 settembre, viale Mazzini sarà chiuso alla circolazione dalla rotatoria con via Bonollo a quella con viale Trento, in due tranche: dalle 8 alle 11.30 per le fasi di qualificazione della gara e dalle 14 alle 18 per la finale. Contestualmente sarà chiusa alla circolazione anche via Battaglione Framarin, da viale Mazzini all’ingresso del parcheggio Framarin 2. I percorsi degli autobus del trasporto pubblico locale subiranno deviazioni.