PALLACANESTRO – Il “Torneo 3×3 street basket Ferrovieri” è un’iniziativa del Comune di Vicenza ideata dai ragazzi del servizio civile con gli assessorati alle politiche giovanili e allo sport e realizzata grazie alla collaborazione di SportVi, Rangers Vicenza e Fip – Federazione italiana pallacanestro, sezione di Vicenza.

All’iniziativa, che si svolgerà sabato 9 settembre nel campo di via Baracca 217, possono partecipare ragazzi dai 15 ai 30 anni, un minimo di 8 squadre e un massimo di 16 per un totale di 48 giocatori.

Le iscrizioni delle squadre dovranno essere presentate entro il 7 settembre compilando la scheda al link https://docs.google.com/forms/ d/ 1qPN0Lyo96WCFMz9uJc3hCmqUe84h_ yuWcKLWodYsYbU/viewform?edit_ requested=true&pli=1

La quota a persona è di 7 euro, comprensiva di assicurazione.

Il programma prevede l’apertura del torneo con le eliminatorie alle 10.30 mentre la conclusione con la premiazione è prevista per le 18.